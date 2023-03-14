Месси готов перейти в клуб из Саудовской Аравии: стали известны условия

Форвард ПСЖ Лионель Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Об этом сообщил журналист El Chiringuito Хайме Астрайн.

По его информации, переход состоится в том случае, если Месси будет зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду.

Недавно отец футболиста Хорхе Месси провел переговоры с “Аль-Хилалем” и попросил заплатить Лионелю 600 миллионов евро за два года.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Месси забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.