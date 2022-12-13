Месси готов отложить переход в МЛС

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси, скорее всего, не покинет клуб летом, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, футболист готов отложить свой переход в один из клубов МЛС, так как чувствует, что все еще в состоянии играть на топ-уровне. Таким образом, аргентинец, по всей видимости, продлит контракт с парижанами. Месси рассматривал вариант с возвращением в “Барселону”, но каталонцы не могут позволить себе данный трансфер из-за финансовых проблем.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ и сборную Аргентины 25 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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