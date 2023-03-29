Месси готов на существенный шаг ради перехода в "Барселону"

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси готов снизить зарплату ради возвращения в “Барселону”, сообщил журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласен на зарплату, которая будет соответствовать экономической ситуации каталонского клуба.

Напомним, что контракт аргентинца с ПСЖ истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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