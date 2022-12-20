Месси, Ди Мария и еще несколько аргентинских игроков чудом не пострадали во время чемпионского парада (видео)

Несколько ведущих футболистов сборной Аргентины едва не упали с крыши автобуса на чемпионском параде в Буэнос-Айресе, сообщает ESPN.

Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Родриго Де Поль и Николас Отаменди лишь в последний момент успели пригнуться и избежали касания с уличными проводами. При этом кабель сбил кепку с головы Леандро Паредеса. Данное столкновение могло привести к падению футболистов с автобуса на асфальт с непредсказуемыми последствиями.

Напомним, что сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира-2022 в Катаре. В финальном поединке аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, по пенальти - 4:2).

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