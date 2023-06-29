Месси будет рад: "Интер Майами" назначил нового тренера

“Интер Майами” объявил о назначении Херардо Мартино на должность главного тренера.

Об этом сообщили в пресс-службе американского клуба.

Таким образом, аргентинский тренер снова будет работать с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом, которые играли под его руководством в “Барселоне”.

Кроме работы в каталонском клубе, у наставника есть опыт работы с национальными сборными Аргентины и Мексики.

60-летний Мартино в 2018 году также работал и в США, где возглавлял "Атланту Юнайтед". Тогда он привел команду к чемпионству и был признан тренером года.