Менхенгладбахская "Боруссия" купила нового вратаря на место Зоммера, ушедшего в "Баварию"

Пресс-служба менхенгладбахской "Боруссии" на официальном сайте объявила о переходе вратаря “Монпелье” и сборной Швейцарии Йонаса Омлина.

Немецкий клуб заплатил за голкипера восемь миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2027 года. В Гладбахе Омлин заменит своего соотечественника Янна Зоммера, который перешел в “Баварию”.

29-летний Омлин выступал за “Монпелье” с 2020 года. Всего он провел за клуб 74 матча во всех турнирах и пропустил 118 голов. Ранее играл за “Кринс”, “Люцерн”, “Ле Монт” и “Базель”. За сборную Швейцарии сыграл четыре матча и пропустил шесть мячей.

Не пропустите: "Барселона" намерена найти замену Депаю.