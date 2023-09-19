Менеджер Марселя покинул пост

Главный тренер Марселя Марселино покинул пост, сообщает L'Equipe.

Испанский специалист сообщил команде о том, что покидает свой пост. Марселино уже обсуждает отставку с руководством клуба – ее еще не приняли, но тренер четко дал понять, что хочет уйти. Если отставку примут, вероятно, командой в матче с Аяксом в ЛЕ будет руководить Жан-Пьер Папен.

Марселино возглавил «Марсель» этим летом. Команда одержала 2 победы в 7 матчах, вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы, сейчас идет 3-я в Лиге 1.

11 мая 2017 года не стало известно, что он согласился возглавить Валенсию после сезона 2016/17. Под его руководством команда два года подряд занимала четвертое место в Примере, выиграла Кубок Испании и доходила до полуфинала Лиги Европы УЕФА. Несмотря на успешные результаты, 11 сентября 2019 года Марселино был уволен с должности главного тренера «Валенсии» из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.

3 января 2021 вернулся к тренерской работе, заключив контракт с клубом «Атлетик Бильбао». А уже 17 января команда под его руководством в дополнительное время обыграла «Барселону» со счетом 3:2 (2:2 в основное время) в финале Суперкубка Испании, за три дня до того переиграв в полуфинале еще и мадридский «Реал» (2: 1).

Olympique de Marseille