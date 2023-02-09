Менеджер Лапорты жестко ответил брату Месси

Один из менеджеров президентской кампании Жоана Лапоры в “Барселоне” Луис Карраско ответил на слова брата Лионеля Месси Матиаса Месси.

Недавно тот заявил, что о “Барселоне” якобы никто не знал до прихода в клуб аргентинца.

В ответ на это Карраска завил, что команда была грандиозна и аргентинца, а он сделал ее еще более великой.

“Мне интересно, кем бы ты был без ”Барселоны" и без своего брата? Обнимаю", - написал он.