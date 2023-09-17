Мейсон Гринвуд дебютировал с Хетафе после годовой паузы

В пятом туре Ла Лиги в матче между Хетафе и Осасуной на поле вышел Мэйсон Гринвуд.

Он появился на 77-й минуте и заменил Хуанми Латасу. Этот матч стал для Мэйсона дебютным в составе «Хетафе» и первым, проведенным с января 2022 года. Тогда он вышел в старте МЮ против Вест Гэма (1:0).

Утром 30 января 2022 г. в социальных сетях появились сообщения о том, что Гринвуд избил фотомодель Харриет Робсон, с которой ранее встречался. Манчестер Юнайтед выпустил заявление о том, что Гринвуд отстранен от тренировок и матчей до последующего сообщения. В тот же день полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда по подозрению в изнасиловании и нападении.

2 февраля 2022 года Гринвуд был выпущен под залог. 2 февраля 2023 года Королевская прокурорская служба объявила о том, что с Гринвуда сняты все обвинения из-за отзыва свидетельств ключевых свидетелей и «появления новых материалов.

Напомним, что в летнее трансферное окно Мейсон Гринвуд перешел в Хетафе на правах годовой аренды.