Медведев не заметил сопротивление соперника во втором круге теннисного турнира Олимпиады

Россиянин Даниил Медведев, выступающий в нейтральном статусе, без проблем вышел в третий круг одиночного теннисного турнира на Олимпиаде в Париже.

В 1/16 финала Даниил обыграл представителя Австрии Себастиана Офнера в двух сетах - 6:2, 6:2. Для победы фавориту понадобилось чуть более часа времени на корте.

По ходу встречи Даниил сделал 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейкпоинтов.

В следующем круге Медведев сыграет против Феликса Оже-Альяссима из Канады.