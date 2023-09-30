Сон против Салаха. Составы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль

Наставники Тоттенхэма и Ливерпуля - Анге Постекоглу и Юрген Клопп соответственно - назвали стартовые составы на очный матч 7 тура английской Премьер-лиги.

Заметим, что в составе Тоттенхэма с первых минут на поле выйдет Джеймс Мэддисон, который в прошлой игре получил повреждение. У Ливерпуля в лавке оказался Дарвин Нуньес.

Тоттенхэм: Викарио - Удогие, ван де Вен, Ромеро, Порро - Биссума, Сарр - Сон, Мэддисон, Кулусевски - Ришарлисон.

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Матип, Гомес - Джонс, Макалистер, Собослаи - Диас, Гакпо, Салах.

🔴 #TOTLIV Team News 🔴



How we line-up this evening in the capital: — Liverpool FC (@LFC) September 30, 2023

Напомним, что матч начнется в 18:30 по среднеевропейскому времени. “Шпоры” перед началом 7 тура АПЛ занимали пятое место, а мерсисайдцы - второе. Команда Юргена Клоппа отставала от лидера лиги, Ман Сити, на два очка.