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Сон против Салаха. Составы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль

Новости футбола Сегодня, 11:54
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Мэдиссон в игре. Составы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор неизвестен

Наставники Тоттенхэма и Ливерпуля - Анге Постекоглу и Юрген Клопп соответственно - назвали стартовые составы на очный матч 7 тура английской Премьер-лиги.

Заметим, что в составе Тоттенхэма с первых минут на поле выйдет Джеймс Мэддисон, который в прошлой игре получил повреждение. У Ливерпуля в лавке оказался Дарвин Нуньес.

Тоттенхэм: Викарио - Удогие, ван де Вен, Ромеро, Порро - Биссума, Сарр - Сон, Мэддисон, Кулусевски - Ришарлисон.

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Матип, Гомес - Джонс, Макалистер, Собослаи - Диас, Гакпо, Салах.

Напомним, что матч начнется в 18:30 по среднеевропейскому времени. “Шпоры” перед началом 7 тура АПЛ занимали пятое место, а мерсисайдцы - второе. Команда Юргена Клоппа отставала от лидера лиги, Ман Сити, на два очка.

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