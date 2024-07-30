Медальный зачет Олимпийских игр 2024 года в Париже

В Париже 26 июля состоялась церемония открытия Летних Олимпийских игр 2024 года.

Соревнования начались еще до этого, но первые комплекты наград начали разыгрываться лишь на следующий день – 27 июля.

Всего на Олимпийских играх в Париже будет разыграно 239 комплектов наград. В 32 видах спорта сразятся представители 206 наций. Из них 54 из Африки, 48 из Европы, 44 из Азии, 41 из Америки, 17 из Океании отдельные нейтральные спортсмены и олимпийская сборная беженцев.

Фаворитом на победу в соревнованиях считаются представители США, которые забирали титул победителя на трёх последних соревнованиях. За последние семь игр шесть раз победа была за американцами.

Продляться состязания до 11 августа, когда разыграются последние награды и состоится церемония закрытия.

Команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачётом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.