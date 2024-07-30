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Медальный зачет Олимпийских игр 2024 года в Париже

Новости Олимпийских игр Вчера, 17:34
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Медальный зачет Олимпийских игр 2024 года в Париже Фото: NBC / Автор неизвестен

В Париже 26 июля состоялась церемония открытия Летних Олимпийских игр 2024 года.

Соревнования начались еще до этого, но первые комплекты наград начали разыгрываться лишь на следующий день – 27 июля.

Всего на Олимпийских играх в Париже будет разыграно 239 комплектов наград. В 32 видах спорта сразятся представители 206 наций. Из них 54 из Африки, 48 из Европы, 44 из Азии, 41 из Америки, 17 из Океании отдельные нейтральные спортсмены и олимпийская сборная беженцев.

Фаворитом на победу в соревнованиях считаются представители США, которые забирали титул победителя на трёх последних соревнованиях. За последние семь игр шесть раз победа была за американцами.

Продляться состязания до 11 августа, когда разыграются последние награды и состоится церемония закрытия.

Команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачётом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

МестоСтранаЗолото
🥇		Серебро
🥈		Бронза
🥉		Всего
1Япония72413
2Китай66214
3Австралия64111
4Франция59418
5Республика Корея53311
6США4111126
7Великобритания45312
8Италия34411
9Канада2226
10Гонг Конг2013
11Германия2002
12Южная Африка1023
12Казахстан1023
14Бельгия1012
14Ирландия1012
16Азербайджан1001
16Новая Зеландия1011
16Румыния1001
16Сербия1001
16Словения1001
16Узбекистан1001
22Бразилия0134
23Швеция0123
24Турция0112
24Косово0112
24Польша0112
24Мексика0112
28Монголия0101
28Фиджи0101
28Тунис0101
28КНДР0101
28Грузия0101
33Молдова0022
33Индия0022
35Хорватия0011
35Египет0011
35Венгрия0011
35Гватемала0011
35Таджикистан0011
35Испания0011
35Швейцария0011
35Украина0011
35Словакия0011
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