EN EN
Поиск
Результаты поиска
Dailysports Новости Новости Олимпийских игр Медальные гонки по парусному спорту на Олимпиаде были отменены. Что случилось?

Медальные гонки по парусному спорту на Олимпиаде были отменены. Что случилось?

Новости Олимпийских игр Вчера, 14:47
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Медальные гонки по парусному спорту были отменены. Что случилось? apnews.com

В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх в Париже должны были пройти финальные гонки по парусному спорту в классе 49er.

Однако сегодня соревнованию не суждено состояться. Проведению соревнований в столице Франции помешал полный штиль.

Спортсмены прождали на воде в защитном снаряжении начала около двух часов, после их отправили обратно на пристань.

“Мы всегда знали, что может наступить такой день”, — лаконично прокомментировал ситуацию испанец Диего Ботин, который участвует в парусном спорте на своей третьей Олимпиаде.

Если ничего не помешает, то финальные гонки по парусному спорту должны состоятся в пятницу, 2 августа.

К слову, команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачётом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Популярные новости
Медальный зачет Олимпийских игр 2024 года в Париже Новости Олимпийских игр Вчера, 17:23 Медальный зачет Олимпийских игр 2024 года в Париже
Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы Новости Олимпийских игр Вчера, 16:46 Летние Олимпийские игры 2024 года. Все чемпионы
Сколько спортсмены получат денег за медали на Олимпиаде? Новости Олимпийских игр 31 июл 2024, 08:47 Сколько спортсмены разных стран получат денег за медали на Олимпиаде?
Встреча двух легенд. Джокович обыграл Надаля на Олимпиаде-2024 Новости Олимпийских игр 29 июл 2024, 09:49 Встреча двух легенд. Джокович обыграл Надаля на Олимпиаде-2024
РЕЙТИНГ. 33 величайших олимпийца XXI века в преддверии 33-х Олимпийских игр Новости Олимпийских игр 29 июл 2024, 06:45 РЕЙТИНГ. 33 величайших олимпийца XXI века по версии Dailysports
Это точно футбольный счет? Женские сборные Замбии и Австралии выдали сумасшедший матч на Олимпиаде Новости Олимпийских игр 28 июл 2024, 15:05 Это точно футбольный счет? Женские сборные Замбии и Австралии выдали сумасшедший матч на Олимпиаде
Больше новостей
Ближайшие матчи
Все
Марокко U23 - : - США U23 Сегодня, 09:00 Олимпийский футбольный турнир
Марокко U23
-
США U23
-
09:00
Япония U23 - : - Испания U23 Сегодня, 11:00 Олимпийский футбольный турнир
Япония U23
-
Испания U23
-
11:00
Египет U23 - : - Парагвай U23 Сегодня, 13:00 Олимпийский футбольный турнир
Египет U23
-
Парагвай U23
-
13:00
Франция U23 - : - Аргентина U23 Сегодня, 15:00 Олимпийский футбольный турнир
Франция U23
-
Аргентина U23
-
15:00
США - : - Япония 03 авг 2024, 09:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
США
-
Япония
-
09:00
Испания - : - Колумбия (Ж) 03 авг 2024, 11:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Испания
-
Колумбия (Ж)
-
11:00
Kарраресе - : - Катаниа 03 авг 2024, 12:00 Кубок Италии
Kарраресе
-
Катаниа
-
12:00
Канада - : - Германия 03 авг 2024, 13:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Канада
-
Германия
-
13:00
Торрес - : - Мантова 03 авг 2024, 14:30 Кубок Италии
Торрес
-
Мантова
-
14:30
Франция - : - Бразилия 03 авг 2024, 15:00 Олимпийский футбольный турнир Женщины
Франция
-
Бразилия
-
15:00
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:07 Манчестер Юнайтед готовится подписать сразу двух защитников Баварии Новости Олимпийских игр Сегодня, 05:37 Первое золото для Швейцарии + олимпийский рекорд. Перфоманс Кьяры Леоне Новости футбола Сегодня, 04:56 Барселона не отказывается от идеи трансфера Нико Уильямса Новости Олимпийских игр Сегодня, 04:29 Легендарный Маррей оставил неожиданное сообщение после последнего матча в карьере Новости Олимпийских игр Сегодня, 03:52 Исторический момент. Греция выиграла медаль Олимпиады в плавании впервые с 1896 года Новости футбола Сегодня, 03:30 Полузащитник Челси все еще не дал своего согласия на трансфер в испанский топ-клуб Новости Олимпийских игр Сегодня, 03:03 Олимпиада-2024. Баскетбол. Расписание и результаты 2 августа Новости футбола Сегодня, 02:34 У Де Хеа появился новый вариант продолжения карьеры в Серии А Новости футбола Сегодня, 01:38 Дани Ольмо в шаге от перехода в клуб своего детства Новости Олимпийских игр Сегодня, 01:18 Олимпийские игры 2024 в Париже: в каких дисциплинах будут разыграны медали 2 августа?
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Австралия — Греция прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Ига Свентек – Анна Каролина Шмидлова 2 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Марокко – США 2 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Япония – Испания 2 августа 2024 года Баскетбол Сегодня Канада — Испания прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года Футбол Сегодня Либерец – Славия Прага прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года Теннис Сегодня Прогноз и ставки на матч Новак Джокович – Лоренцо Музетти 2 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Мюнхен 1860 – Саарбрюккен 2 августа 2024 года Футбол Сегодня Прогноз и ставки на матч Египет – Парагвай 2 августа 2024 года Футбол Сегодня Спарта Прага – Дукла Прага прогноз и ставки на матч 2 августа 2024 года