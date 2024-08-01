Медальные гонки по парусному спорту на Олимпиаде были отменены. Что случилось?

В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх в Париже должны были пройти финальные гонки по парусному спорту в классе 49er.

Однако сегодня соревнованию не суждено состояться. Проведению соревнований в столице Франции помешал полный штиль.

Спортсмены прождали на воде в защитном снаряжении начала около двух часов, после их отправили обратно на пристань.

“Мы всегда знали, что может наступить такой день”, — лаконично прокомментировал ситуацию испанец Диего Ботин, который участвует в парусном спорте на своей третьей Олимпиаде.

Если ничего не помешает, то финальные гонки по парусному спорту должны состоятся в пятницу, 2 августа.