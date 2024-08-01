Медальные гонки по парусному спорту на Олимпиаде были отменены. Что случилось?
В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх в Париже должны были пройти финальные гонки по парусному спорту в классе 49er.
Однако сегодня соревнованию не суждено состояться. Проведению соревнований в столице Франции помешал полный штиль.
Спортсмены прождали на воде в защитном снаряжении начала около двух часов, после их отправили обратно на пристань.
“Мы всегда знали, что может наступить такой день”, — лаконично прокомментировал ситуацию испанец Диего Ботин, который участвует в парусном спорте на своей третьей Олимпиаде.
Если ничего не помешает, то финальные гонки по парусному спорту должны состоятся в пятницу, 2 августа.
К слову, команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачётом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.