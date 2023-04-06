Мбаппе заступился за Лукаку на фоне расистских оскорблений

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе выразил поддержку нападающему "Интера" Ромелу Лукаку, который подвергся оскорблениям на расистской почве во время матча 1/2 финала Кубка Италии против "Ювентуса" (1:1).

"2023 год и все те же проблемы. Но мы не допустим этого. Все против расизма", - написал Мбаппе.

Напомним, что инцидент произошел во время празднования гола, когда бельгиец начал конфликтовать с болельщиками "Ювентуса", а затем начал спорить со скамейкой запасных соперника.

После матча футболист заявил, что его оскорбляли на основании расовой принадлежности.