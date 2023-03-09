Мбаппе заплатят 100 миллионов евро, если он останется в ПСЖ

В ПСЖ готовы пойти на многое ради того, чтобы сохранить в команде нападающего Килиана Мбаппе.

Как пишет источник, в соглашении 24-летнего француза предусмотрен огромный бонус лояльности.

По его условиям, если Мбаппе останется в команде летом, то он получит бонус лояльности в размере € 100 млн.

Напомним, что контракт француза с клубом рассчитан до 2025 года.