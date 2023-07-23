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Мбаппе заинтересовал три клуба из Англии

Новости футбола Сегодня, 03:00
Мбаппе заинтересовал три клуба из Англии Фото: твиттер ПСЖ

Уже в ближайшие дни «ПСЖ» может поступить выгодное предложение от «Аль-Хиляля» по поводу трансфера звездного нападающего команды Килиана Мбаппе.

Как пишет Marca, оно должно стать самым привлекательным по сравнению с предложениями других клубов.

При этом парижанам будет сложно выгодно продать француза в Саудовскую Аравию, ведь он сам не рассматривает возможность переезда в эту страну.

Источник пишет, что в число претендентов на футболиста входят также три представителя чемпионата Англии - «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

Несмотря на это, наиболее вероятным местом продолжения карьеры для футболиста остается "Реал".

Недавно стало известно, что Мбаппе не поехал с командой на предсезонный сбор в Японию. В клубе сообщили футболисту, что ему следует заняться поисками нового клуба.

В прошлом сезоне капитан сборной Франции принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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