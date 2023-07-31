Мбаппе заинтересовал еще один топ-клуб: переговоры уже идут

В услугах форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе заинтересован также и лондонский “Челси”.

Как пишет источник, лондонский клуб собирается предложить не только деньги, но и одного из своих игроков в обмен на 24-летнего футболиста.

Владелец "Челси" Тодд Боули якобы уже лично начал переговоры по поводу трансфера с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

Судя по всему, владелец британского клуба уже получил разрешение на продолжение сделки.

Напомним, что парижане заинтересованы в том, чтобы продать француза этим летом. Это нужно для того, чтобы не потерять дорогостоящего футболиста бесплатно в 2024 году.

Главным претендентом на футболиста является мадридский "Реал", который не спешит покупать футболиста за огромные деньги. Испанцы надеются, что смогут подписать его бесплатно через год.

Также интерес к Мбаппе проявляет "Ливерпуль", который хотел арендовать футболиста.

В услугах Мбаппе также заинтересованы некоторые саудовские клубы, но сам игрок не рассматривает эти варианты для своего дальнейшего развития карьеры.