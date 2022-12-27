Мбаппе является вторым в мире спортсменом по скорости бега

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе занял второе место в рейтинге самых быстрых спортсменов планеты.

Символический список лучших составило издание Marca.

По их подсчетам, лучшим в мире бегуном остается легкоатлет Усэйн Болт. Вторым после него в рейтинге идет именно Мбаппе, который пробегает 100 метров за 11 секунд

Шестое место в рейтинге занял форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд с показателем 11,6 секунды.

Примечательно, что данные показатели не являются точными.