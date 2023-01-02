Мбаппе возглавил интересный рейтинг по итогам 2022 года

Форвард “ПСЖ” Килиан Мбаппе чаще других футболистов из топ-5 лиг попадал в офсайд в 2022 году.

На протяжении года француз “залазил” в офсайд 38 раз.

На втором месте расположились Иньяки Уильямс из “Атлетика” и Жерар Деулофеу из “Удинезе”, на счету которых по 32 офсайда.

Интересно, что четвертое место занял португалец Криштиану Роналду, который за время пребывания в “Манчестер Юнайтед” попадал в офсайд 28 раз".