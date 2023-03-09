Мбаппе высказался о вылетел ПСЖ из Лиги чемпионов

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился эмоциями после вылета команды из Лиги чемпионов.

Вчера французский коллектив уступил “Баварии” (0:2) и покинул турнир.

"Мы разочарованы. Но что есть, то есть, нужно двигаться дальше. Каждый из нас должен сам себе задать вопросы. Не могу с уверенностью сказать, что нам многого не хватило. Если посмотреть на состояние обеих команд, то против нас играл фаворит ЛЧ.

Мы сыграли на максимум. Теперь остается задаваться вопросами и вернуться к рутине в чемпионате Франции", - сказал он.