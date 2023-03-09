Мбаппе высказался о своём будущем в ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своём будущем в клубе после вылета команды из Лиги чемпионов.

По словам футболиста, он полностью спокоен и его ничего не тревожит.

“Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, — это победа в чемпионате. После этого уже будем разбираться в ситуации”, - сказал он.

Напомним, что вчера парижане вылетели из ЛЧ, уступив “Баварии” по сумме двух матчей со счетом 0:3.