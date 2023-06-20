Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своем отношении к “Золотому мячу”.

По словам футболиста, он не любит выставлять себя напоказ, когда речь идет об индивидуальных наградах.

"При этом я считаю, что соответствую всем критериям для получения "Золотого мяча". Я верю в свои шансы на получение этой награды", - сказал он.

При этом француз считает, что в этом году выбор будет точно не за ним

В прошлом сезоне форвард сыграл 43 матча, забил 41 гол и отдал десять результативных передач.