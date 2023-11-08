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Мбаппе высказался о досадном поражении ПСЖ в Лиге чемпионов

Новости футбола Сегодня, 01:04
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Мбаппе высказался о досадном поражении ПСЖ в Лиге чемпионов Мбаппе высказался о досадном поражении ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил свое мнение о поражении своей команды от «Милана» в матче Лиги чемпионов.

Напомним, что парижане первыми открыли счет в выездной встрече, но не сумели сохранить преимущество, уступив миланской команде со счетом 1:2.

«Всегда трудно проигрывать, и мы чувствуем разочарование. Не можем ли мы играть на выезде? Я не уверен. Мы очень расстроены, мы старались приложить максимум усилий для победы, но не смогли. Мы пытались забить второй гол, но было уже слишком поздно», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Отметим, что после четырех сыгранных туров в активе парижан второе место в группе и шесть очков. Лидирует в квартете дортмундская “Боруссия”, которая набрала семь баллов. Что касается “Милана”, то для них эта победа стала первой в текущем розыгрыше турнира. Они занимают третье место с пятью очками.

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