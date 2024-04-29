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Мбаппе выиграл свой 17 трофей в карьере

Новости футбола 29 апр 2024, 12:25
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Мбаппе выиграл свой 17 трофей в карьере Фото: twitter.com/KMbappe

Французский форвард ПСЖ, Килиан Мбаппе, добавил к своей коллекции трофеев еще один, став обладателем 17-го в профессиональной карьере.

По итогам 31-го тура чемпионата Франции ПСЖ одержал свою 12-ю победу в Лиге 1. На данный момент команда имеет 70 очков после 31-го матча в турнире.

Мбаппе, 25-летний нападающий, стал семикратным чемпионом Франции: однажды с Монако в сезоне 2016/17 и шесть раз с ПСЖ. Он также выиграл 3 Кубка и Суперкубка Франции, а также 2 Кубка французской лиги в составе парижского клуба.

На международной арене Мбаппе стал чемпионом мира в 2018-м году и помог сборной Франции выиграть трофей Лиги Наций в 2021-м году.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 44 матча во всех турнирах, забив 43 гола и сделав 10 ассистов. Его следующий матч - полуфинал Лиги чемпионов УЕФА против Боруссии Дортмунд 1 мая в Париже.

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ПСЖ Лига 1 Франция
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