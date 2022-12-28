Мбаппе выдвинул три условия руководству ПСЖ: иначе он уйдет

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе снова раздумывает над сменой клуба.

Как пишет источник, 24-летний француз озвучил три условия, выполнение которых повлияет на его решение остаться.

В частности, Мбаппе попросил руководство клуба продать Неймара, назначить главным тренером Зинедина Зидана и купить форварда сборной Англии Гарри Кейна

Также отмечается, что при продлении контракта в мае 2022 года боссы ПСЖ согласились на то, что Мбаппе должен быть единоличным лидером команды.