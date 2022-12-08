Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе постепенно восстановился после повреждения и уже тренируется в общей группе футболистов своей команды на ЧМ-2022 в Катаре.

Как сообщает AFP, до вчерашнего дня форвард проводил индивидуальное занятие в тренажерном зале.

Напомним, что уже 10 декабря французы сыграют с командой Англии в рамках 1/4 финала ЧМ-2022. Встреча начнется в 21:00.

Отметим, что Мбаппе на чемпионате мира является лучшим бомбардиром турнира - на его счету 5 голов.