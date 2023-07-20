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Мбаппе в "Реале": названа зарплата француза и дата его дебюта

Новости футбола Сегодня, 06:00
Мбаппе в "Реале": названа зарплата француза и дата его дебюта Фото: соцсети

Зарплата форварда сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридском “Реале” будет составлять 54 миллиона евро.

Как пишет El Debate, 24-летний французский футболист уже якобы согласовал контракт с испанским клубом.

При этом ПСЖ получит за игрока не более180 млн, в то время как парижане хотели получить к этой сумме еще 47 млн в виде бонусов.

Источник пишет, что такой нюанс может стать проблемой в переговорах, но он является решаемым, так как парижане торопятся с продажей футболиста.

В то же время боссы “Реала” надеются на то, что Мбаппе дебютирует за клуб в матче 1-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" Бильбао. Игра пройдет на выезде 12 августа.

Сейчас в испанском клубе работают над тем, чтобы звездный футболист присоединился к команде как можно скорее, чтобы у него было время адаптироваться под руководством тренера Карло Анчелотти.

Напомним, что соглашение Мбаппе с его клубом истекает летом 2024 года. Футболист уже заявил, что не собирается продлевать контракт и ищет новый клуб.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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