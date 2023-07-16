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Мбаппе уже нашли замену: придется заплатить большие деньги

Новости футбола Сегодня, 03:00
Мбаппе уже нашли замену: придется заплатить большие деньги Фото: твиттер ПСЖ

Парижский «ПСЖ» рассматривает варианты на замену 24-летнему нападающему Килиану Мбаппе.

Как пишет Mundo Deportivo, одним из приоритетных вариантов становится 22-летний форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш.

Этот игрок проявил себя на чемпионате мира 2022 года, чем привлек внимание нового тренера команды Луиса Энрике.

Ожидаемая сумма трансфера составляет €120 млн, но «Бенфика» может согласиться на сделку за €80 млн, чтобы игрок получил повышение.

«ПСЖ» готов заплатить такую сумму за молодого футболиста, но все же решили дождаться решения вопроса с Мбаппе.

В текущем сезоне Рамуш сыграл 47 матчей за португальский гранд во всех турнирах, забив 27 голов и сделав пять результативных передач.

Его соглашение с португальским клубом действует до июня 2026 года, а по данным ресурса Transfermarkt его ориентировочная стоимость составляет €50 млн.

Ранее СМИ писали, что Мбаппе очень интересует мадридский “Реал”, который пытается договориться о его трансфере.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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