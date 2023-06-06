Мбаппе уговаривает нападающего сборной Франции перейти в ПСЖ

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе хочет, чтобы парижский клуб подписал нападающего менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Франции Маркуса Тюрама, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, Мбаппе уговаривает соотечественника присоединиться к ПСЖ. Тюрам в ближайшее время станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются “Челси” и “Интер”.

В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе провел за “Боруссию” 32 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал семь результативных передач.