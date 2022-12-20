Мбаппе станет капитаном сборной Франции, но при одном условии
Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе может стать капитаном сборной Франции, сообщает журналист Адриен Греньер в своем твиттере.
По сведениям источника, данное обстоятельство возможно в том случае, если нынешний капитан Уго Льорис завершит карьеру в национальной команде.
24-летний Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года. Всего он провел за команду 66 матчей, забил 36 голов и отдал 23 результативные передачи. Чемпион мира-2018, победитель Лиги наций-2020/2021, финалист чемпионата мира-2022.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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