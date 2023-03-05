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Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 26-го тура французской Лиги 1 ПСЖ победил “Нант” со счетом 4:2.

Один из мячей парижан забил нападающий Килиан Мбаппе, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории своей команды.

24-летний форвард забил 201-й гол в 247-м матче за команду.

По этому показателю он обогнал Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.

В этом сезоне на счету Мбаппе 30 мячей во всех турнирах.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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