Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

В матче 26-го тура французской Лиги 1 ПСЖ победил “Нант” со счетом 4:2.

Один из мячей парижан забил нападающий Килиан Мбаппе, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории своей команды.

24-летний форвард забил 201-й гол в 247-м матче за команду.

По этому показателю он обогнал Эдинсона Кавани, у которого 200 мячей за команду.

В этом сезоне на счету Мбаппе 30 мячей во всех турнирах.