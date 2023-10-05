Мбаппе совершил всего четыре касания мяча в штрафной Ньюкасла

В матче Лиги Чемпионов между Ньюкаслом и ПСЖ, нападающий парижан Килиан Мбаппе провел один из наихудших матчей.

По информации OptaJean, француз совершил всего четыре касания мяча в штрафной Ньюкасла. Для него это самый плохой показатель Килиана с апреля 2022 года, когда было столько же в матче против Анже. Кроме того, за 90 минут Мбаппе сделал всего один удар в сторону ворот. Несмотря на то, что в этом сезоне он забил восемь голов в восьми матчах.

Также, как сообщает Squawka, поражение ПСЖ от Ньюкасла во втором туре Лиги Чемпионов со счетом 1:4 стало самым крупным для парижан на групповом этапе с 2004 года. Тогда они проиграли дома Челси (0:3) и заняли последнее место в группе с Порту и московским ЦСКА.

В данный момент парижский клуб находится на втором месте в группе с Ньюкаслом, Миланом и дортмундской Боруссией. В третьем туре ПСЖ примет Милан, матч состоится 25 октября. Что касается Лиги 1, то в воскресенье, 8 октября, парижане сыграют с Ренном в гостях.