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Мбаппе серьезно рассматривает вариант с переходом в "Аль-Хилал"

Новости футбола Сегодня, 04:00
Мбаппе серьезно рассматривает вариант с переходом в "Аль-Хилал" Фото: твиттер ПСЖ

Форвард “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе действительно может согласиться на вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.

Как пишет AS, представители футболиста в настоящее время ведут переговоры с саудовским «Аль-Хилалом».

В частности, стороны обсуждают финансовые аспекты сделки, а также продолжительность контракта.

Источник пишет, что саудовский клуб предлагает двухлетнее соглашение, в то время как француз хотел бы подписать однолетний контракт.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) уже выразил готовность инвестировать в общей сложности 700 миллионов евро на данную сделку, которая станет рекордной в мире футбола.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не поехал с ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. СМИ писали, что игрока якобы выставили на трансфер. Это связано с тем, что француз не хочет продлевать свой контракт с ПСЖ и в клубе надеются продать его уже этим летом, так как в следующем году он сможет уйти бесплатно.

В сезоне 2022/2023 Мбаппе забил 29 голов в 34 матчах чемпионата. Также на его счету пять результативных передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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