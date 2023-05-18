Мбаппе - самый высокооплачиваемый спортсмен мира в возрасте до 25 лет

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым спортсменом мира в возрасте до 25 лет.

Как сообщает журнал Forbes, француз за прошлый год заработал 120 миллионов долларов. По этому показателю он значительно опередил игрока в американский футбол Кайлера Мюррея (70,5 миллионов).

Топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в возрасте до 25 лет по версии Forbes

Килиан Мбаппе (ПСЖ, футбол, 24 года) - 120 миллионов долларов. Кайлер Мюррей ("Аризона Кардиналс", американський футбол, 25 лет) - 70,5 миллионов. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", Формула-1, 25 лет) - 64 миллиона. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", футбол, 22 года) - 52 миллиона. Лука Дончич ("Даллас Маверикс", баскетбол, 24 года) - 47,2 миллиона.

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