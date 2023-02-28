Мбаппе рассказал, в какой итальянский клуб он может перейти

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе рассказал, в какой итальянский клуб он мог бы перейти.

“Если я переберусь в Италию, то только в ”Милан", – сказал Мбаппе, отвечая на вопрос болельщика во время церемонии вручения наград FIFA The Best.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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