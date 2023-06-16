Мбаппе рассказал о письме, которое отправил боссам ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что действительно направил письмо руководству клуба, в котором он выразил нежелание продлевать контракт до лета 2025 года.

При этом француз отметил, что письмо было отправлено давно и он не думает, что оно могло кого-то оскорбить или “убить”.

Напомним, что контракт Мбаппе истекает в середине следующего года.

Ситуацией хочет воспользоваться “Реал”, а сам футболист уже заявил, что не против перейти в клуб из Мадрида.