Мбаппе рассказал, о чём говорил с Месси после финала ЧМ-2022

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, о чём говорил с партнером по команде Лионелем Месси после финала ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что в решающем матче французы уступили аргентинцам в серии пенальти.

"Я просто поздравил его с победой. Для Месси победить на ЧМ-2022 было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу.

Мне нужно и дальше оставаться хорошим игроком", — приводит слова Мбаппе Sportskeeda.

Напомним, что в финале Мбаппе оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром первенства.