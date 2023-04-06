Мбаппе раскритиковал видео, которое создал ПСЖ

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе подверг критике клубную пресс-службу, которая опубликовала новый рекламный ролик.

В ролике клуб призвал владельцев абонементов продлить их. При этом в видео появился только Мбаппе и больше никто из игроков ПСЖ.

“Мне никто не говорил, какая была цель данного интервью. Я был уверен, что это обычное интервью для клуба. Я не согласен с данным видео. Я борюсь за права на мой образ, но ПСЖ - это большая семья, но вовсе не ”Килиан Сен-Жермен". С любовью, Килиан Мбаппе", – написал Мбаппе в сториз своего инстаграма.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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