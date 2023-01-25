Мбаппе просит подписать ПСЖ лидера "Манчестер Сити"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе просить подписать в свой клуб полузащитника “Манчестер Сити” Бернарду Силву.

Как говорится в сообщении журналиста Мартина Блэкберна, француз надеется, что руководство его клуба предпримет новую попытку осуществить трансфер грядущим летом.

В то же время “Манчестер Сити” не торопится отпускать своего лидера.

В текущем сезоне португалец сыграл в 29 встречах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными пасами.