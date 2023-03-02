Мбаппе присоединился к сбору средств для помощи пострадавшим в Турции

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе присоединился к сбору средств для помощи пострадавшим при землетрясениях в Турции.

Как известно, в результате страшной трагедии в Турции и Сирии погибли десятки тысяч человек.

По словам французского футболиста, он постарается использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы помочь.

“В Турции ситуация должна исправиться”, - отметил он.

По данным СМИ, француз передал местному фонду свою игровую футболку с автографом для благотворительного аукциона.