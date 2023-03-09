Мбаппе посоветовали покинуть ПСЖ как можно скорее

Футбольный эксперт Джейми Каррагер уверен в том, что форварду ПСЖ Килиану Мбаппе нужно как можно скорее перейти в “Реал”.

Об этом он заявил после вылета парижан из Лиги чемпионов.

"Сейчас ПСЖ максимально далек от победы в Лиге чемпионов. Мне кажется, что в следующем сезоне ситуация не улучшится.

Для Мбаппе будет лучше как можно скорее покинуть команду и перебраться в “Реал”.

Пять вылетов на стадии 1/8 финала – это просто какая-то шутка", - сказал он.