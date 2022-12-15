Мбаппе попал мячом в болельщика во время разминки

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе попал в неловкую ситуацию во время разминки перед матчем полуфинала ЧМ-2022 с Марокко (2:0).

В один из моментов француз угодил мячом в болельщика на трибунах.

После удара мячом мужчина начал держаться за лицо и едва ли удержался на ногах.

Молодой футболист тут же подбежал к пострадавшему фанату и извинился.

Напомним, что в финале турнира Франция сыграет с Аргентиной 18 декабря.