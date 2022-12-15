Мбаппе попал мячом в болельщика во время разминки
Новости футбола Сегодня, 06:00
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе попал в неловкую ситуацию во время разминки перед матчем полуфинала ЧМ-2022 с Марокко (2:0).
В один из моментов француз угодил мячом в болельщика на трибунах.
После удара мячом мужчина начал держаться за лицо и едва ли удержался на ногах.
Молодой футболист тут же подбежал к пострадавшему фанату и извинился.
Напомним, что в финале турнира Франция сыграет с Аргентиной 18 декабря.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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