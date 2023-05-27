Мбаппе получит € 90 млн в качестве бонуса
Новости футбола Сегодня, 04:26
Фото: твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получит € 90 млн в качестве бонуса, если решит остаться в клубе после летнего трансферного окна.
RMC Sport уверяет, что француз доволен направлением развития проекта и не собирается уходить из клуба.
До этого СМИ писали, что форвард не будет продлевать контракт на сезон-2024/2025 и станет свободным агентом в июне 2024 года.
В этом сезоне Мбаппе забил 38 голов и отдал девять результативных передач в 40 матчах за парижан.
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