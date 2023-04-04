Мбаппе получает огромные деньги за то, что не уходит из ПСЖ

Главная звезда ПСЖ Килиан Мбаппе ежегодно получает бонус от клуба за лояльность в размере 60 миллионов евро.

Как пишет L’Equipe, это может стать помехой на пути ухода француза из клуба.

Как известно, в услугах Мбаппе заинтересован “Реал”, который сможет подписать француза бесплатно в 2024 году. Это произойдет в том случае, если форвард не продлит соглашение с парижанами в 2023 году.

Интересно, что француз мог перебраться в “Реал” летом минувшего года, но тогда он решил продлить контракт с парижанами.