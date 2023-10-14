EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Мбаппе побил рекорд легендарного Платини в сборной Франции

Мбаппе побил рекорд легендарного Платини в сборной Франции

Новости футбола Сегодня, 02:00
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Мбаппе побил рекорд легендарного Платини в сборной Франции Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

Во вчерашнем матче сборная Франции на выезде обыграла Нидерланды. Килиан Мбаппе в том матче забил два гола, разочаровав соперника в начале каждого из таймов. Дубль нападающего позволил французам продлить свою победную серию до шести матчей из шести сыгранных в текущем отборе на Евро 2024 и досрочно получить путевку в групповой этап первенства континента.

Эти голы стали 41-ым и 42-ым в карьере Мбаппе в составе сборной Франции, тем самым нападающий ПСЖ опередил легендарного Мишеля Платини по количеству забитых голов в составе национальной команды. Теперь Килиан Мбаппе занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров «мушкетеров» и опережают его лишь Антуан Гризман (44), Тьери Анри (51) и Оливье Жиру (54).

Но ясно, что Мбаппе не остановиться на достигнутом результате и продолжит свою голевую феерию в национальной команде. Нападающий ПСЖ, за исключением Марьяна Висньеки, является самым молодым игроком, когда-либо выступавшим в составе сборной Франции. Свой первый гол за «мушкетеров» он забил в возрасте 18 лет и 154 дня. Что примечательно, первый гол он забил тоже в ворота сборной Нидерландов.

Связанные команды и лиги
Франция Чемпионат Европы
Популярные новости
9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция Новости футбола Вчера, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция
Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном Новости футбола Вчера, 16:49 Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном
Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков Новости футбола Вчера, 16:43 Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков
Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии Новости футбола Вчера, 15:56 Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии
Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером Новости футбола Вчера, 14:40 Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером
Серия А объявила лучшего игрока сентября Новости футбола Вчера, 14:06 Серия А объявила лучшего игрока сентября
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 02:00 Мбаппе побил рекорд легендарного Платини в сборной Франции Новости футбола Вчера, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция Новости футбола Вчера, 17:40 Сколько получил Роналду? Названы оценки игроков за матч Португалия – Словакия Новости футбола Вчера, 16:57 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура Новости футбола Вчера, 16:53 Первые победители квалификации. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро 2024 Новости футбола Вчера, 16:49 Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном Новости футбола Вчера, 16:43 Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков Новости футбола Вчера, 16:43 Бельгия выиграла у Австрии, Лукебакио сделал дубль Новости футбола Вчера, 16:25 Бавария проявляет интерес к 35-летнему бывшему игроку Арсенала Новости футбола Вчера, 15:56 Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Словения — Финляндия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Болгария — Литва 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дания — Казахстан 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Венгрия — Сербия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч США — Германия 14 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мексика — Гана 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк 15 октября 2023 года