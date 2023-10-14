Мбаппе побил рекорд легендарного Платини в сборной Франции

Во вчерашнем матче сборная Франции на выезде обыграла Нидерланды. Килиан Мбаппе в том матче забил два гола, разочаровав соперника в начале каждого из таймов. Дубль нападающего позволил французам продлить свою победную серию до шести матчей из шести сыгранных в текущем отборе на Евро 2024 и досрочно получить путевку в групповой этап первенства континента.

Эти голы стали 41-ым и 42-ым в карьере Мбаппе в составе сборной Франции, тем самым нападающий ПСЖ опередил легендарного Мишеля Платини по количеству забитых голов в составе национальной команды. Теперь Килиан Мбаппе занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров «мушкетеров» и опережают его лишь Антуан Гризман (44), Тьери Анри (51) и Оливье Жиру (54).

Но ясно, что Мбаппе не остановиться на достигнутом результате и продолжит свою голевую феерию в национальной команде. Нападающий ПСЖ, за исключением Марьяна Висньеки, является самым молодым игроком, когда-либо выступавшим в составе сборной Франции. Свой первый гол за «мушкетеров» он забил в возрасте 18 лет и 154 дня. Что примечательно, первый гол он забил тоже в ворота сборной Нидерландов.