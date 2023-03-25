Мбаппе оценил крупную победу Франции в отборе на Евро-2024

Килиан Мбаппе похвалил своих партнеров по сборной Франции за победу над Нидерландами в отборочном турнире Евро-2024.

Встреча прошла вчера и завершилась победой французов со счетом 4:0.

"Мы готовились целую неделю, чтобы не разочаровать болельщиков. Это наш первый матч после чемпионата мира. Мы хотели играть так, как играли там, пока не дошли до финала.

Первый шаг сделан, но борьба в группе только начинается", - сказал капитан сборной Франции.