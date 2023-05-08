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Мбаппе отреагировал на возможный переход Бернарду Силвы в ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 16:30
Мбаппе отреагировал на возможный переход Бернарду Силвы в ПСЖ Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе одобрил возможный переход в парижский клуб португальского полузащитника “Манчестер Сити” Бернарду Силвы, сообщает Le10sport.

По сведениям источника, советник президента парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш также хочет, чтобы ПСЖ подписал португальца. Ранее сообщалось, что английский клуб готов продать игрока примерно за 80 миллионов евро. Также хавбеком интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за “Манчестер Сити” 49 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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