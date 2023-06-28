Мбаппе отреагировал на убийство 17-летнего парня в Париже

Звезда французского футбола Киллиан Мбаппе отреагировал на трагическое событие, произошедшее в Париже.

Напомним, что там полиция открыла огонь по 17-летнему водителю, не подчинившемуся требованию правоохранителей.

В результате действий стражей порядка молодой парень по имени Наэль погиб.

"Мне очень жаль это произошедшее в моей родной Франции. Это неприемлемая ситуация. Все мои мысли направлены к семье и близким Наэля, этого юного ангела, который ушёл слишком рано", - написал Мбаппе.

Интересно, что полицейский, который застрелил парня, уже находится под следствием по делу об убийстве.