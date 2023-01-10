Мбаппе отреагировал на решение Льориса завершить карьеру в сборной

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на решение голкипера Уго Льориса завершить карьеру в национальной команде.

В своих социальных сетях Мбаппе написал: “Спасибо за всё, капитан”.

Как известно, Льорис много лет был капитаном французской сборной.

Всего в составе команды он провёл 145 матчей, что является рекордом.

На чемпионате мира в России в 2018 году Льорис стал чемпионом мира. На чемпионате мира в Катаре в 2022 году он стал серебряным призером первенства.