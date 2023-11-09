Мбаппе отреагировал на акцию фанатов Милана против Доннаруммы

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе не оставил без внимания ситуацию, связанную с акцией болельщиков "Милана" во время матча их очного матча Лиги чемпионов.

Она была направлена против бывшего голкипера итальянского клуба Джанлуиджи Доннаруммы, который теперь играет за ПСЖ.

"Было много шума, и Доннарумму встретили довольно жестоко. Мне кажется, это было излишне, но таков современный футбол. Фанаты делают то, что хотят, и мы не можем знать, что они испытывают внутри себя. Мы защитили Доннарумму, как смогли, и сожалеем о случившемся", - заявил Мбаппе в интервью Milan News.

Напомним, что по ходу миланской встречи с трибун в сторону голкипера сборной Италии болельщики бросали фальшивые банкноты с его изображением. Таким образом они хотели устроить “теплый прием” своему бывшему кумиру, который впервые вернулся на "Сан-Сиро".

Сама встреча завершилась победой итальянской команды со счетом 2:1.

Доннарумма присоединился к "ПСЖ" в 2021 году и подписал соглашение до 2026 года.